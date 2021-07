Jeep va întrerupe vânzările SUV-ului Wrangler cu două uși din cauza emisiilor ridicate Jeep a anunțat ca va intrerupe vanzarile unei versiuni cu doua uși a SUV-ului Wrangler in Europa pana in 2022, deoarece marca Stellantis incearca sa reduca emisiile de CO2 din flota. Ampatamentul scurt al Wrangler cu 2 uși cu un motor pe benzina de 2,0 litri turbo cu 4 cilindri nu ofera suficient spațiu pentru o transmisie hibrida. Toate viitoarele Wrangler vandute in Europa vor fi modele 4xe hibrid plug-in cu 4 uși. Wrangler cu 2 uși este importat in Europa de la fabrica Stellantis din Toledo, Ohio. Pentru versiunea Sport de 272 CP, cel mai scazut nivel de emisie al SUV-ului cu 2 uși vandut in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

