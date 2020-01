Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal in industria auto. Doua modele ar putea fi interzise in Europa Automobilele Jeep Grand Cherokee si Suzuki Vitara echipate cu motoare diesel depasesc normele europene privind emisiile de oxid de azot si trebuie sa remedieze aceasta situatie. Autoritatea rutieră din Olanda (RDW) a…

- Agenția pentru traficul rutier din Olanda (RDW) a anunțat ca doua dintre modelele comercializate de Jeep și Suzuki in Europa incalca legislația privind nivelul emisiilor. Potrivit RDW, Jeep Grand Cherokee și Suzuki Vitara au beneficiat de "strategii nepermise" care au condus la o creștere a emisiilor…

- Case si birouri au fost perchezitionate de politie la Bruxelles si in Germania, in cadrul unei anchete cu privire la trei persoane suspectate de spionaj in favoarea Chinei, anunta procuratura germana, dezvaluie revista germana Der Spiegel, relateaza Reuters potrivit news.roPotrivit revistei,…

- Exporturile de gaze ale Gazprom catre tarile non-CSI (inclusiv China) au scazut anul trecut cu 1,3% pana la 199,2 miliarde meri cubi, comparativ cu nivelul-record inregistrat in 2018, a declarat joi directorul general de la Gazprom, Alexey Miller, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Scaderea exporturilor…

- ''Indiferent ca vom primi sau nu sprijin, vom continua sa-i primim pe oaspetii nostri, dar numai pana la un anumit punct (...) Daca vom constata ca aceasta nu mai merge, nu vom avea alta optiune decat sa deschidem portile'' catre Europa, a spus Erdogan, citat de AFP, la o conferinta de presa comuna…

- Conform ONU, in clasamentul provocarilor in guvernarea digitala și susținerea eforturilor țarilor de a realiza progres in acest domeniu, primele 15 locuri sunt ocupate de catre țarile din vestul Uniunii Europene, pe langa Australia, Coreea și Noua Zeelanda; majoritatea acestor țari au inceput procesul…

- Țara europeana care și-a vandut cetațenia strainilor, acum o retrage. "Viza de aur", metoda de spalare de bani in UE Ciprul a anuntat miercuri ca va retrage cetatenia a 26 de indivizi care au primit cetatenia in cadrul programului “investitii in schimbul pasapoartelor”, transmite…

- November Cross UCI C2, prima cursa de Cyclocross din Romania inscrisa in circuitul Uniunii Cicliste Internationale, va avea loc pe 3 noiembrie, la Micasasa, judetul Sibiu. Evenimentul este organizat de Asociatia Cyclocross Nation, impreuna cu Asociatia Micasasa Connect. Se vor reuni…