- Administratia americana considera ca ar fi contraproductiv, in situatia actuala, sa califice Rusia drept "stat terorist", respingand astfel indemnuri in acest sens ale Kievului si ale unor congresmeni americani. Intrebat despre acest lucru, presedintele american Joe Biden a raspuns luni printr-un "nu"…

- Este alerta majora data de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a spus ce pregatește Vladimir Putin pentru aceasta iarna. Este vizata toata Europa, adica și Romania. Toate amanuntele despre ce și-a propus președintele rus sa faca, disponibile in randurile de mai jos. Volodimr Zelenski, avertisment…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va purta o convorbire telefonica in cursul zilei de marti cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, despre situatia de la centrala nucleara Zaporojie, aflata sub control rusesc in sudul Ucrainei si o tinta recurenta a atacurilor, relateaza AFP.

- Situația este grava la Centrala Nucleara de la Zaporojie, avertizeaza șeful Agenției Internaționale a Energiei Atomice. Intr-o ședința de urgența a Consiliului de Securitate ONU, Rafael Grossi a cerut acces in centrala pentru o delegație oficiala a Națiunilor Unite. Organizația Națiunilor Unite cere…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si a intregii Europe libere a inceput cu Crimeea si trebuie sa se incheie cu eliberarea Crimeei, argumentand ca prezenta ocupantilor rusi in peninsula este o amenintare pentru intreaga Europa si pentru stabilitatea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe prim-vicesecretarul Consiliului National de Securitate si Aparare, Ruslan Demcenko, pe seama caruia o investigatie jurnalistica a pus un acord semnat in anul 2010 si care a favorizat ocuparea peninsulei Crimeea de catre Rusia, relateaza luni…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut ca loviturile asupra Odesei au aratat ca Moscova nu iși poate respecta promisiunile. Statele Unite au condamnat loviturile cu rachete lansate de armata rusa asupra portului Odesa.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat joi o inregistrare video pe Instagram din biroul sau pentru a-i asigura pe ucraineni ca se simte bine, calificand drept fake al hackerilor rusi o informatie difuzata anterior ca ar avea probleme de sanatate si ar fi spitalizat, potrivit agentiilor de…