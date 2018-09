Stiri pe aceeasi tema

- Taifunul Jebi care a lovit marti vestul Japoniei, cel mai puternic din ultimii 25 de ani, a ucis zece oameni, in timp ce alti peste 300 au fost raniti, a lasat doua milioane de gospodarii fara curent electric si a cauzat anularea a aproximativ 800 de zboruri. Jebi a afectat doua mari orase japoneze,…

- Taifunul Jebi, care a lovit marti Japonia, a lasat in urma zece morti, peste trei sute de raniti, numeroase pagube materiale si haos pe Aeroportul International Kansai, relateaza AFP. "Acest taifun a provocat pagube insemnate, in special in regiunea Osaka", a subliniat premierul Shinzo…

- Japonia a fost lovita de taifunul Jebi, cel mai puternic din ultimii 25 de ani. Cel puțin zece persoane au murit și alte 300 au fost ranite, in urma fenomenului meteo extrem, noteaza BBC News. Taifunul Jebi a adus ploi torențiale și rafale de vant de peste 200 de kilometri la ora in vestul Japoniei…

- Jebi a afectat doua mari orase japoneze, Kyoto si Osaka. Sute de zboruri, circulatia feroviara si a feriboturilor au fost anulate, iar mii de oameni care au ramas blocati in aeroportul Osaka au fost evacuati. Aproximativ 800 de zboruri au fost anulate, la Nagoya si Osaka, inclusiv cele internationale.…

- Taifunul Jebi care a lovit marti vestul Japoniei, cel mai puternic din ultimii 25 de ani, a ucis 10 oameni, a lasat 2 milioane de gospodarii fara curent electric si a cauzat anularea a aproximativ 800 de zboruri, scrie news.ro.Jebi a afectat doua mari orase japoneze, Kyoto si Osaka. Sute de…

- Jebi, a carui denumire inseamna ''randunica'' in limba coreeana, s-a intetit saptamana pana la nivel de super-taifun, insa a slabit din intensitate in cursul deplasarii in directie nordica, informeaza DPA si Reuters. In cursul zilei de marti, cand va atinge coastele Japoniei, Jebi va fi un taifun…

- "Ramaneti vigilenti si luati toate masurile necesare", a declarat premierul Shinzo Abe membrilor guvernului si responsabililor prezenti la o intalnire destinata masurilor de pregatire inainte de venirea furtunii. Premierul a solicitat autoritatilor locale sa emita fara ezitare ordine de evacuare,…

- Premierul japonez Shinzo Abe urmeaza sa viziteze miercuri regiunea sinistrata din vestul Japoniei, unde cel putin 179 de persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor si alunecarilor de teren cauzate de ploile abundente, informeaza AFP. Shinzo Abe, care si-a anulat un turneu in patru…