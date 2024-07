S-au finalizat alegerile la Costinești, iar caștigatorul este Jeanu Dorin Dumitru, care va mai sta inca un mandat la conducere. Dupa prima numaratoare a voturilor, acesta a fost favoritul alegatorilor, dar și contracandidatul sau a fost ales in numar mare, avand in vedere ca diferența a fost una foarte mica. Jeanu Dorin Dumitru, primar Costinești […] The post Jeanu Dorin Dumitru a caștigat alegerile la Costinești. Concurența stransa, diferența de doar cateva voturi appeared first on Puterea.ro .