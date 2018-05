Jeansii tanga, noua moda. Iata cat costa!

Stiri pe aceeasi tema

- Luna mai ne aduce un nou sezon de salturi cu parasuta. Primii curajosi care au vrut sa-si testeze limitele au mers pe aerodromul din Vadul lui Voda. Inainte de orice saritura, doritorii de senzatii tari primesc instructiuni clare din partea profesionistilor.

- Soferii din Romania scot din ce in ce mai multi bani din buzunar cand isi pregatesc masina pentru sezonul cald. Anul acesta, media este de 800 de lei de automobil, iar cele mai multe defectiuni apar la sistemele de directie si suspensie, arata AutoEco.ro, unul dintre cele mai mari magazine online locale…

- Dunarea Calarași, liderul Ligii a 2-a, le-a propus fanilor sa aleaga modelul echipamentului pentru sezonul viitor. Dunarea Calarași va imbraca pentru urmatoarele 3 sezoane un echipament Acerbis. Firma care imbraca printre altele pe Las Palmas sau Brescia le-a oferit 6 variante de echipament calareșenilor.…

- Pana acum meciurile se disputau de la ora 21.45, insa din sezonul viitor vor avea loc de la ora 22.00. Unele meciuri din Rusia care incepeau la ora 19.00, vor incepe de la ora 19.55. De asemenea, UEFA a anuntat ca arena Wanda Metropolitano din Madrid va fi gazda finalei Ligii Campionilor de la 1 iunie…

- Gripa ia tot mai multe vieti. Inca trei decese au fost confirmate astazi. Sunt deja 40 de morti, fata de 27 - cati au fost in tot sezonul trecut. Si asta, in conditiile in care, anul acesta, sezonul gripal a inceput mai tarziu.

- Povestea vinde cel mai bine, e prima regula pe care o invața specialiștii in marketing și vanzari. Pe acest principiu se bazeaza, cel mai probabil, Consiliul Județean, care pregatește anul acesta un brand al județului.

- Presedintele clubului Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, a declarat, miercuri seara, ca suta la suta atacantul brazilian Neymar va ramane la gruparea pariziana si sezonul viitor."Suta la suta Neymar va ramane la PSG si sezonul viitor", a declarat Al Khelaifi dupa meciul cu Real Madrid,…

- Sezonul 13 „Las Fierbinti" incepe in februarie la Pro TV. Serialul romanesc va avea premiera pe 27 februarie, de la ora 20.30, in timp ce urmatorul episod va fi pe post, joi, pe 28 februarie, de la aceeasi ora...