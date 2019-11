Stiri pe aceeasi tema

- Mexicul a decis luni sa-i acorde azil politic fostului presedinte bolivian Evo Morales, a anuntat ministrul mexican de externe Marcelo Ebrard, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Citește și: Viorica Dancila: Pot sa fac lucruri bune pentru oameni Ministrul mexican de interne "Olga Sanchez…

- A doua vicepresedinta a Senatului bolivian, Jeanine Anez, care in virtutea constitutiei ar urma sa ocupe functia de sef al statului dupa demisia lui Evo Morales, a anuntat luni ca va convoca alegeri prezidentiale pentru ca "pe 22 ianuarie sa avem un presedinte ales", relateaza AFP, potrivit Agerpres."Vom…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a numit pe liderul partidului extremist Noua Dreapta, Naftali Bennett, in functia de ministru al apararii in guvernul sau interimar, a anuntat vineri un purtator de cuvant al partidului Likud, transmite Reuters potrivit Agerpres Naftali Bennett va prelua portofoliul…

- Doua avioane 737 MAX au fost implicate in accidente fatale, in care 346 de persoane si-au pierdut viata. 737 Max, cel mai bine vandut avion al Boeing, a fost consemnat la sol la nivel mondial dupa prabusirea unei aeronave in Etiopia, pe 10 martie, in care si-au pierdut viata 157 de oameni. Accidentul…

- Fostul presedinte american Jimmy Carter ii da doua sfaturi simple actualului presedinte Donald Trump, vizat de o procedura de destituire, si anume sa spuna adevarul si sa posteze mai putin pe Twitter, relateaza AFP, conform news.ro.Intrebat la MSNBC despre atitudinea locatarului Casei Albe…

- Liviu Dragnea a formulat apel fața de decizia Tribunalului București de confirmare a noii conduceri PSD, stabilite la Congres. Dosarul este pe rolul Curții de Apel București, iar pana in prezent nu a fost stabilit un termen de judecata. Dragnea a formulat apel la decizia Tribunalului București prin…

- "A fost imposibil sa obtina mandatul pe care noi, poporul spaniol i l-am dat la alegerile precedente, din 28 aprilie. Ei l-au facut sa fie imposibil", a declarat Sanchez, referindu-se la partidele din opozitie. "Nu a existat o majoritate in Congres care sa garanteze formareaunui guvern,…

- Fostul presedinte al Federatiei de fotbal din Paraguay, Juan Angel Napout, a fost interzis pe viata din orice activitate legata de acest sport de catre FIFA dupa ce a fost gasit vinovat de luare de mita, scrie Reuters.