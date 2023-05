Stiri pe aceeasi tema

- Jean Vadoiu, fostul manager sportiv de la FC Argeș, crede ca echipa din „Trivale” a ajuns la un pas de retrogradare din cauza lui Marius Croitoru, fostul antrenor al echipei. Argeș a pierdut turul barajului de menținere/promovare in Liga 1 cu Dinamo, 1-6, și are șanse microscopice sa mai scape de Liga…

- Atat fotbaliștilor de la Dinamo, cat și celor de la FC Argeș, li s-au promis prime financiare consistente, daca vor reuși sa caștige barajul de menținere-promovare in Superliga. Dinamo - FC Argeș, manșa tur a barajului de menținere-promovare in Liga 1 se joaca diseara, de la ora 20:00, pe Arena Naționala,…

- Jean Vladoiu (54 de ani), fost fotbalist și oficial atat la FC Argeș, cat și la Dinamo, este convins ca echipa din Trivale se va impune fara probleme in barajul de promovare/menținere in Liga 1 cu trupa din Ștefan cel Mare. Dinamo - FC Argeș, turul barajului de promovare/menținere in Superliga, se va…

- Dinamo și-a completat organigrama cu un director sportiv. Noii acționari l-au numit in acesta funcție pe Gabriel Glavan, al carui rol este sa organizeze și sa conduca departamentul de scouting. Gabriel Glavan va aduce cu el la Dinamo o parte din echipa de 40 de scouteri pe care a format-o la FC Voluntari,…

- Dinamo cauta un director sportiv, un oficial care sa fie liantul dintre antrenor și conducere și care sa se ocupe de transferuri, printre altele, precum și de Academia alb-roșie. S-a vorbit foarte mult de angajarea unui oficial care sa nu fi avut legatura cu clubul "cainilor". "Trebuie sa fie competent,…

- Cum comentați infrangerea de acasa, cu Petrolul Ploiești? – Nici nu știu ce sa zic! Dupa parerea mea, jucatorilor noștri le-a fost frica de joc, le-a fost frica sa joace. Mi s-au parut și un pic moi, nepregatiți… Suntem pe locul care suntem și așteptam sa incepem play-out-ul. Nu prea au mai avut așa…

- Ionuț Badea (47 de ani) tocmai a refuzat o oferta de la FC Argeș, fiind nemulțumit de salariul pe care i l-au propus „alb-violeții”, și transmite ca este dispus sa negocieze cu orice club care l-ar cauta, inclusiv FCSB. Ramasa cu Dragoș Radu ca antrenor interimar dupa desparțirea de Marius Croitoru,…

- Dupa demiterea lui Marius Croitoru și plecarea lui Constantin Schumacher, conducerea piteșteana are, in acest moment, un obiectiv clar: gasirea unui nou tehnician. In cadrul unei conferințe de presa, noul manager sportiv al clubului, Razvan Tunaru, a declarat ca va fi foarte atent la mișcarile facute…