Jean Valvis: Piata apelor minerale din Romania valoreaza in prezent un miliard de euro Piata apelor minerale din Romania valoreaza, la ora actuala, un miliard de euro, in timp ce, la nivel mondial, afacerile din aceasta industrie vor creste in urmatorii trei ani pana la 174 de miliarde de euro, a declarat, miercuri, Jean Valvis, presedintele Valvis Holding, intr-o conferinta de specialitate.



"Piata apelor minerale din Romania valoreaza, la ora actuala, un miliard de euro. Toti producatorii prezenti pe piata de aici au capacitatea de a dubla aceasta suma, in urmatorii ani.



Media europeana de consum este 150 de litri pe an, iar in Romania este de 70 de litri pe… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

