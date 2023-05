Jean-Pierre Sauvage, Doctor Honoris Causa Scientiarum al UVT

Stiri pe aceeasi tema

- „Comedia infernala” se numește spectacolul care il are ca protagonist pe celebrul actor american John Malkovich. Va putea fi vazut de spectatori pe scena Teatrului Național din Timișoara in 20 și 21 iulie, acesta fiind un moment de varf al Capitalei Europene a Culturii.

- Cercetatorul Jean-Pierre Sauvage este invitatul comunitații academice a UVT, pentru o dezbatere la nivelul științific contemporan. Personalitate de prim rang din domeniul cercetarii chimice, specialist in chimie supramoleculara, Jean-Pierre Sauvage a fost desemnat laureat al Premiului Nobel pentru Chimie,…

Teatrul național timișorean anunța o noua premiera care va avea loc in cadrul Anotimpurilor FEST-FDR, parte din traseul Vocile orașului /Atelierul Identitate, și va fi, totodata, un eveniment de excepție in cadrul programului Capitalei Europene a Culturii, in luna iulie. Este vorba de spectacolul „Comedie…

- VEST. Scriitorul Orhan Pamuk, laureat al Premiului Nobel (2006), a fost unul dintre invitații speciali ai Universitații de Vest din Timișoara in anul Capitalei Europene a Culturii. Au fost doua intalniri speciale cu publicul, premiere pentru mediul cultural local! Prima dintre aceste intalniri a avut…

- Scriitorul turc Orhan Pamuk, laureat al premiului Nobel pentru Literatura, se va afla la Timisoara in perioada 3-4 aprilie, fiind invitat de Universitatea de Vest Timisoara (UVT) in cadrul seriei "La UVT, cultura este capitala!", ocazie cu care va primi si titlul de Doctor Honoris Causa al institutiei…

- Radio Romania Muzical, unicul post romanesc dedicat muzicii culte, va putea fi ascultat la Iasi pe frecventa 95.4 FM, incepand de miercuri, 22 martie, de la ora 19:00. Pentru a sarbatori alaturi de ieseni, Radio Romania Muzical a pregatit, alaturi de principalele institutii muzicale iesene, un festival…