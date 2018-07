Jean-Philippe Parain, BMW: Romnia este o piață mică, dar crește, iar mașinile vndute aici sunt bine configurate Romania, o piața auto mica in Europa cand vine vorba despre mașini noi, se vede ca o sursa de creștere pentru viitor de la inalțimea conducerii BMW Group, iar ca particularitați fața de alte țari ies in evidența mașinile bine echipate și cererea mare pentru SUV-uri, a spus Jean-Philippe Parain, vicepreședinte BMW Group responsabil de vanzari in Europa, cu ocazia unei vizite oficiale in Romania, in cadrul careia s-a intanit și cu jurnaliști auto. Oficialul BMW a subliniat ca stabilitatea economica și politica sunt esențiale pentru dezvoltarea armonioasa a afacerilor și a explicat ca in aceasta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

