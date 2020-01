Jean-Paul Gaultier se retrage din modă Conform AFP, brandul va continua, dar Jean-Paul Gaultier nu va mai crea haine.



Designerul francez Jean-Paul Gaultier a șocat vineri lumea modei spunând ca urmatorul sau spectacol va fi și ultimul.



Creatorul de moda a spus ca va organiza “o mare petrecere&", pentru a-și marca cei 50 de ani de activitate, dar și retragerea.



&"Cu siguranța, haute couture va continua cu un concept nou&", a spus designerul in varsta de 67 de ani, care a facut istorie pop, îmbracând-o pe Madonna într-un sutien conic, sau a inventat &"fusta barbatului&". Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

