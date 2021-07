Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 10 ani in care l-a jucat pe Celentano in popularul serial Las Fierbinți, actorul Adrian Vancica spune despre rolul ce i-a adus popularitatea ca, dupa 2-3 zile consecutive de filmare, ramane cu maxilarul blocat. Actorul care și-a inceput activitatea artistica in haine de clovn, la modul propriu,…

- Se numara printre cei trei finaliști de la Chefi la cuțite, sezonul 9, și se bucura de aprecierea tuturor, insa puțini sunt cei care știu cum arata frumoasa Elena Matei in adolescența. Finalista din echipa verde a lui Sorin Bontea s-a schimbat radical de-a lungul anilor, iar acest lucru se observa cu…

- Cand spui ca ai drag de țara aceasta, cu toata forța, inseamna sa-ți pese, inseamna sa nu te incadrezi in moda neaparat și sa incerci sa oferi alternativa. La emisiunea „DRAG DE ROMANIA MEA!”, lui Paul Surugiu Fuego și echipei lui le pasa de ceea ce oferim publicului, le pasa de fiecare vorba și de…

- Google a realizat o compilație cu mai mult de 24 milioane de imagini prin satelit, obținute intre anii 1984-2020, cu ajutorul funcției Timelapse. Astfel, putem vedea schimbarile prin care a trecut planeta Pamint in ultimii 37 de ani. Google Earth este, probabil, cea mai buna aplicație Android pentru…

- Este cunoscuta in toata țara și se lauda cu mii de fani in intreaga țara, insa puțina lume știe cum arata Gina Pistol in copilarie. Frumoasa prezentatoare de la Chefi la cuțite a decis sa le satisfaca admiratorilor aceasta curiozitate, astfel ca a deschis sertarul cu amintiri și le-a impartașit cateva…