Stiri pe aceeasi tema

- Madonna a fost externata din spital și se simte mai bine, dupa ce a fost internata la terapie intensiva, din cauza unei infecții, a transmis managerul vedetei, potrivit BBC. Managerul vedetei, Guy Oseary, a explicat ca sambata, 24 iunie, Madonna a dezvoltat o infecție bacteriana grava, fiind internata…

- Florin Salam este internat intr-un spital din strainatate, dupa ce a anunțat ca se confrunta cu probleme de sanatate. Apropiații cantarețului au postat pe rețelele de socializare o imagine cu acesta de pe patul de spital.Florin Salam are probleme de sanatate și este sub atenta supraveghere a medicilor.…

- Alex de la Caracal a facut declarații exclusive desprea starea de sanatate a lui Florin Salam. „Regele Manelelor” este internat in spital, iar artistul a postat recent o fotografie cu el de acolo. Iata cum se simte celebrul cantareț de manele, dar și ce marturisiri a facut Alex de la Caracal despre…

- Un fost portar a fost internat de urgența la terapie intensiva, asta dupa ce a suferit, in cursul zilei de vineri, o hemoragie cerebrala. Care este starea de sanatate a fostului mare fotbalist, dar și cine est acesta.

- In timp ce iubita lui a murit, Emanuel se afla inca in spital, sub observația medicilor. Cadrele medicale care il ingrijesc și monitorizeaza pe tanarul de 19 ani au facut noi declarații privind starea lui de sanatate, la o zi dupa ce s-a trezit din coma. Emanuel a fost injunghiat și a ajuns la spital…

- SPRIJIN… Proiectul „Primul pas spre sanatate” ajunge si in judetul Vaslui. Mai multe cabinete de familie din mediul rural vor fi dotate cu echipamente medicale moderne, necesare examinarii gravidelor si copiilor care provin din familii defavorizate. Proiectul este derulat de Salvati Copiii, in parteneriat…

- CUMPLIT ȘI NEPROFESIONIST!… O tanara in varsta de 17 ani din comuna Banca, Andrada Ișfan a fost diagnosticata de medicii barladeni greșit timp de trei saptamani, cu apendicita. Mai mult decat atat, s-a ajuns in stadiul in care a fost operata de apendicita, deși nu era nevoie! Eleva, care este in clasa…

- UPDATE: Medicii vasluieni fac eforturi pentru a-i salva viața victimei din accidentul de la Solești. Este vorba de un tanar de 22 de ani, pasager intr-unul din autoturismele implicate in accident. Conform martorilor, in urma impactului, victima a fost aruncata, prin barbriz, la mai bine de 10 metri…