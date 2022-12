Stiri pe aceeasi tema

- Adda, in varsta de 30 de ani, a dezvaluit detalii neștiute despre relația ei cu CRBL. Artista a povestit despre un moment care a avut loc pe vremea cand cei doi au colaborat pe plan muzical. Episodul s-a petrecut atunci cand cei doi au colaborat pentru o piesa. Cantareața in varsta de 30 de ani susține…

- Irina Rimes a intors aseara rapid scaunul și a mers sa danseze alaturi de concurenta. Bistrițeanca Magda Suciu a avut aseasra de ales intre trei antrenori care au vrut-o in echipa. Sezonul 10 al emisiunii Vocea Romaniei este in plina desfașurare. Aseara, pe scena, a urcat Magda Suciu , o bistrițeanca…

- Cerceii sunt printre cele mai dorite accesorii pentru fetițe, iar parinții iși doresc sa le faca gauri in urechi inca din primele zile de viața, pentru a nu-i cuprinde frica atunci cand cresc. Insa, parinții trebuie sa știe exact momentul potrivit pentru acest lucru, deoarece in caz contrar, iși vor…

- Scena teatrului romanesc este mai saraca cu inca un actor de renume, care a incantat de-a lungul anilor inimile cetațenilor. In urma cu puțin timp, Casa de Producție TVR a anunțat trecerea la cele veșnice a lui Doru Ana, la varsta de 68 de ani. La aflarea veștii morții sale, apropiații, actori cunoscuți,…

- Florin Tanasescu Am imbratisat meseria de sculptor. Sau m-a imbratisat ea pe mine? Poate doar lemnu’ sa stie. Modelez cozi de topor dupa chipul si-asemanarea alesilor. Mai nou, m-am reprofilat pe modelat de bate. Eram la depozitul de busteni cand m-am trezit cu primul ministru la poarta. Sa-mi cada…

- O femeie in varsta de 72 de ani din orașul indian Chennai, pe care familia ei o credea moarta, s-a intors acasa la scurt timp dupa ce familia i-a organizat funeraliile, scrie presa locala . Potrivit Times of India, familia credea ca S. Chandra a murit dupa ce a fost lovita de un tren pe 20 septembrie.…

- Post Malone s-a prabușit pe scena, sambata seara, in timpul unui concert in Saint Louis. Cantarețul internațional a avut nevoie de ingrijiri medicale. Sambata seara, la mijlocului concertului pe care il avea in Saint Louis, Post Malone s-a prabușit pe scena și a avut de intervenția imediata a medicilor.…

- Se apropie, incet, sezonul virozelor respiratorii. Cum putem crește imunitatea organismului nostru in perioada urmatoare ne spune dr. Adriana Chiș, medic primar pneumolog in cadrul Secției de medicina interna a Spitalului Militar Timișoara.