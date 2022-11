Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Nicoleta Voicu a marturisit ca indura frigul din casa de teama facturilor. Indragita artista a dezvaluit din ce motiv este nevoita sa se mute de la apartament in garsoniera pe perioada iernii. Cantareața a precizat cu cați bani trebuie sa se descurce in fiecare…

- De la frica facturilor la psihoza facturilor, de la teama de ziua de maine la anuntul ca frigul ce va veni la iarna este cel mai groaznic din istorie nu este decat un pas. Un pas pe care, zi de zi, liderii partidelor de la guvernare ne indeamna, ne imping de la spate sa-l facem. Ca sa pornim de sus,…

- Mai multe hoteluri de capacitate mare din Romania au ajuns sa fie scoase la vanzare din cauza facturilor mari la energie. Acestea nu mai sunt profitabile pentru proprietari in aceasta perioada, asta pentru ca nota de plata ajunge pentru energie ajunge la sume astronomice. Unitațile de cazare din zonele…

- Nicoleta Voicu a fost in depresie din cauza unui barbat. A plans zi și noapte și a ajuns sa nu mai suporte nici macar lumina zilei. Ce s-a intamplat cu artista și cum a ajuns din cauza depresiei a dezvaluit, in exclusivitate, pentru Antena Stars.

- In timp ce cel mai mare producator de ingrașaminte chimice al Romaniei, care garanteaza producția agricola, iși trimite oanenii in șomaj din cauza facturilor la energie, Guvernul adopta o OUG care sa salveze industria de Aparare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Lili Sandu și-a deschis sufletul in fața fanilor ei și le-a marturisit ca a suferit atacuri de panica in trecut. Totodata, actrița a explicat cum a reușit sa treaca peste acele episoade și care este cauza lor.

- Actorul Mugur Mihaiescu a fost revoltat din cauza facturilor la energie pe care le platesc romanii. In vremurile in care Guvernul vorbește despre criza de energie cu care ne confruntam și tarifele mari, Mugur Mihaiescu spune ca romanii sunt pacaliți și ironizeaza masurile propuse de oficiali pentru…

- Romania este lovita de un nou val de scumpiri. Un produs a ajuns sa coste cu 50% mai mult, peste noapte, din cauza facturilor la energie. De ce susțin producatorii ca sunt nevoiți sa creasca prețurile in ultima perioada.