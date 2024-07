Stiri pe aceeasi tema

- N-a marcat el golurile victoriei, dar a aparat! Și inca bine! Florin Nița, portarul Naționalei, este, fara indoiala, unul dintre eroii Romaniei de la Euro 2024. Daca ar fi sa scrie o carte despre viața sa, Florin Nița (36 de ani) ar reuși cu siguranța sa creeze un bestseller. Ales de Edi Iordanescu…

- Trenul IRN 472, care a plecat din București catre Budapesta la ora 18:15, se afla blocat in camp in apropiere de Buftea și Periș, de mai bine de o ora. Pasagerii au cerut ajutor la numarul de urgența 112 din cauza caldurii extreme. Este o situație de urgența in apropierea Capitalei, unde un tren s-a…

- Duminica seara, o parte dintre conducatorii PSD s-au adunat la sediul central al partidului din Kiseleff, in contextul difuzarii primelor estimari ale exit-poll-urilor pentru alegerile locale și europarlamentare din 2024. Social-democrații au avut discuții in curtea partidului in timp ce așteptau rezultatele…

- Arheologii recidiveaza in Munții Buzaului: mii de tablițe antice cu același nume! Intr-un colț misterios al Munților Buzaului, unde vegetația salbatica iși impinge radacinile adanc in pamantul milenar, echipele de arheologi romani, japonezi și italieni au facut o descoperire care a zguduit intreaga…

- Ministerul Apararii Naționale (M.Ap.N) a declanșat astazi, 20 mai, o noua campanie de recrutare și selecție pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervișt voluntari in Armata Romaniei. Campania se incheie pe 27 iunie. Sunt disponibile 4936 de locuri…

- Plini de energie, umor, creativitate și seducatori… Astfel s-au prezentat ieri seara muzicienii de la Romanian Flute Ensemble coordonați de Matei Ioachimescu, acompaniați de Irina Radulescu (marimba), alaturi de Maria Rizea (in varsta de doar 15 ani, la tobe). O mini-orchestra unica in lume, la Bistrița.…

- Din echipa cu care Lucian Harșovschi vine in fața sucevenilor pentru viitorul mandat din administrația publica locala face parte și Alexandra Șulea, o tanara ambițioasa, soție și mama a doi copii. O persoana care se dedica intru totul familiei, dar și profesiei pe care o practica și despre care ...

- La Facultatea de Educație Fizica și Sport de la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, noua sportivi și antrenori in scaune cu rotile din San Diego și reprezentanți ai #TeamMotivation Galați, au participat la a 2-a etapa a schimbului de experiența din cadrul Inițiativei Internaționale de Programare…