Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii avertizeaza ca, duminica, in Sudul țarii și in Capitala, se manifesta un val de caldutra persistent și intens, canicula, disconfort termic accentuat. Cea mai mare parte a Muntenia, sudul Moldovei și local Oltenia sunt sub cod portocaliu.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi avertizari de fenomene extreme in Romania. Astfel, de la ora 12.00 intra in vigoare o alerta de ploi torentiale, grindina si vijelii in mai bine de jumatate de tara. De asemenea, pana maine seara, este valabila o avertizare de canicula in Muntenia,…

- Guvernul Romaniei va adopta in ședința de joi, 23 mai, un proiect de ordonanța de urgența care propune modificarea legislației in vigoare pentru a facilita accesul Republicii Moldova la energia electrica și la gazele din Romania. Guvernul Romaniei va adopta o ordonanța de urgența care modifica Articolul…

- Miliardarul ceh Jiri Smejc devine tot mai prezent in economia romaneasca in special in energie prin diversele achiziții facute in ultimii ani. Cea mai importanta este preluarea CEZ Romania. Un comunicat al Consiliului Concurenței ar putea fi trecut cu vederea daca nu cautam firmele menționate. Documentul…

- Rușii care fac afaceri in Romania se ocupa de matrapazlacuri. Un exemplu in acest sens il reprezinta o companie controlata de Lukoil care a incalcat regulile de funcționare a pieței de energie. Land Power, o companie deținuta de rușii de la Lukoil, printr-o subsidiara din Olanda, și doua firme aflate…

- Rușii care fac afaceri in Romania se ocupa de matrapazlacuri. Un exemplu in acest sens il reprezinta o companie controlata de Lukoil care a incalcat regulile de funcționare a pieței de energie. Land Power, o companie deținuta de rușii de la Lukoil, printr-o subsidiara din Olanda, și doua firme aflate…

- Guvernatoarea Bancii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat, ca Bursa de Valori de la Chișinau are șanse bune de dezvoltare, iar Republica Moldova poate fi și ea o piața de interes pentru companiile straine care sunt deja in Romania, relateaza stiripesurse.md

- Bascana prorusa a regiunii autonome Gagauzia din Republica Moldova, Evghenia Gutul, a avertizat vineri Chisinaul ca regiunea isi va declara independenta daca Republica Moldova va alege sa se uneasca cu Romania, informeaza EFE. „‘Daca actualele autoritati moldovenesti opteaza pentru unificare (cu Romania),…