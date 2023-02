Stiri pe aceeasi tema

- Jean și Dinu au avut parte de un conflict pe drumul catre urmatoarea misiune din cursa pentru ultima șansa. Pentru ca nu s-au ințeles cu un taximetrist, barbatul i-a dat jos din mașina și i-a lasat in pustietate.

- In aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1 incepe ultima etapa din Mexic la America Express! Echipele se pregatesc pentru o batalie dura, avand in fața cursa pentru amuleta și Joker, dar și cursa pentru imunitatea care ofera biletul pentru Guatemala, urmatoarea țara de pe Drumul aurului.

- Jean și Dinu Gavril au pornit intr-o aventura de propoții in America Express, acolo unde formeaza o echipa senzaționala. Daca cu toții au auzit de Jean, puțini știu, insa, cine este fratele lui, Dinu. Acesta nu i-a calcat pe urmele artistului și a ales o cu totul alta meserie.

- Jean Gavril a plecat in aventura vieții sale, pe Drumul Aurului, in America Express, alaturi de fratele lui, Dinu. A trait momente de neuitat, experiențe noi, au fost puși la incercari grele, insa, in tot acest timp, Jean Gavril nu a putut sa nu se gandeasca la fetița lui, dar și la soția lui, pe care…

- Jean Gavril și Dinu, fratele sau, au acceptat provocarea America Express. Pe tot parcursul competiției, cei mai mari susținatori ai artistului au fost Bianca, soția sa, și fiica lor. Iata cat de frumoasa este partenera concurentului de la America Express: Drumul Aurului.

- Concurenții se lupta in cursa pentru ultima șansa de la America Express, din 25 ianuarie 2023. Jean Gavril și Dinu au fost deranjați la proba de atitudinea Larisei Iordache și Diana Bulimar, asta pentru ca cei doi cautau "Masca lui Santo", iar cele doua s-au bagat in fața lor.

- Replici acide intre Andreea Balan și Jean Gavril! Concurenții au devenit din ce in ce mai competitivi, iar acum doua dintre perechi aproape au ajuns la cuțite. Artiștii și-au spus cuvinte grele chiar in timpul show-ului. Mai exact, cei doi au reacționat intr-un mod neașteptat dupa ce Irina Fodor a anunțat…

- Jean Gavril a rabufnit la America Express, dupa ce el și colegul sau Dinu au fost trimiși in cursa pentru ultima șansa. Cand a venit momentul ca toți concurenții sa voteze o a treia echipa care sa plece in aceasta cursa, artistul a lansat un atac la adresa Andreei Balan. Se pare ca latura competitiva…