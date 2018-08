Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce piesa a fost ascultata in premiera la radioul dance numarul 1 din Spania, unde a intrat deja in Top 50, Paul Damixie lanseaza acum și videoclipul piesei “Rum & Coke”. “Rum & Coke” este a doua piesa a lui Paul Damixie produsa in studiourile HaHaHa Production și lansata alaturi de Cat Music care...…

- Dupa colaborarea cu Keed (membru SATRA BENZ) pentru piesa „Menage in trei”, Kaira a lansat noul single, „KARMA”. Ca sa parafrazam un vechi proverb: „Oricat e roata de patrata, tot se intoarcea ea odata!”, cand se pune karma la treaba, nimeni și nimic nu-i sta in cale. „Piesa am scris-o cu tot sufletul.…

- Anul trecut dj-ul de EDM Steve Aoki devenea unul dintre cei mai mari colaboratori pe piața muzicala. Cu remix-uri boom precum cel facut pentru piesa „Love yourself: Her’s” cu Desiigner, anul acesta a venit randul piesei „The truth untold”, o piesa cu accente romantice și pline de pasiune. Steve Aoki…

- Delia Rus continua seria poveștilor de dragoste printr-o noua piesa in randurile careia se leaga fericirea in chip de chin. O fata inocenta cu multe povești de spus, Delia profita de inca o oportunitate de a-și pune sufletul pe foaie intr-o piesa ce vorbește despre starile ce ne cuprind atunci cand…

- Maine dimineața il avem live in studio-ul Virgin Radio pe Jean Gavril care ne va spune la Virgin Tonic mai multe despre noul single „Jale Jeane”. Dupa ce la finalul lunii mai, Jean și Juno ne-au adus „Fata, bea cu mine”, imnul rock al verii, artistul continua povestea cu „Jale Jeane”, a doua piesa extrasa...…

- Alt DJ lanseaza prima sa piesa, iar in spatele butoanelor se afla nimeni altul decat Sergiu Istrati aka Sasha Lopez. Cu mai multe hit-uri la activ, cucerind deja Europa și Romania, sub numele de alt DJ incepe povestea unui nou sound printr-un featuring demențial cu The Motans. „Subtitre” imbina un sound…

- “Suflet nebun” este numele celei mai recente piese a Nicoletei Nuca, o melodie cu un sound fresh, asemenea nopților de vara. “Este o piesa diferita de ceea ce am cantat pana acum, e mai dinamica, mai fresh, de vara.” a declarat artista. “Mi-am dorit o schimbare și mi-am zis ca e timpul sa ma bucur...…