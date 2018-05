Stiri pe aceeasi tema

- Dupa succesul pe care l-au cunoscut piesele sale ”Picioare Reci” si ”Tocuri”, Jean lanseaza astazi noul imn rock al verii ”Fata bea cu mine”. “Fata bea cu mine” este o declaratie de dragoste caracteristica lui Jean. Primul single extras de pe viitorul EP al lui Jean, piesa este compusa si produsa in…

- Dupa ce a adunat peste 100 de milioane de vizualizari pe YouTube cu hituri precum „In bucati” (feat. Elena Gheorghe & Naguale) si „Ecou” (alaturi de Elena Gheorghe), Glance lanseaza un nou single si videoclip, „Ploaia si focul”, in colaborare cu Elena Ionescu. O coproductie Heaven Artist Company si…

- Snow Patrol lanseaza single-ul „What If This Is All The Love You Ever Get”, o piesa care vine la pachet cu un videoclip de tip confesiune, plin de emoție și lirism, regizat de catre renumitul Brett Simon. „What If This Is All The Love You Ever Get” este cel de-al treilea single extras de pe... View…

- Dupa participarea din 2017 la X Factor, Alina Mocanu lanseaza prima ei piesa – “Venus”. Muzica și textul sunt compuse de Theea Miculescu, iar piesa este produsa de Zagga și Catalin Tamazlicaru in studioul Nomad Music. “«Venus» este despre o fata, (mai mult sau mai puțin eu), aflata intr-o relație toxica…

- Delia Rus și Tranda au lansat o piesa impreuna. Aceasta se numește “Ochii la mine” și noi iți așteptam parerea ta: LIKE IT A LOT or NOT? Piesa este scrisa de Delia Rus și Tranda, alaturi de Madalin Roșioru, Florian Rus și Bogdan Todor, produsa de studio-urile DeMoga. ”Ochii la mine”, primul single din…

- Cel de-al treilea sezon al “Starilor” se incheie cu piesa “Casa bantuita”, o piesa ce are ca subiect principal relațiile și compromisurile pe care un cuplu trebuie sa le faca pentru succesul unei relații. Piesa vorbește despre lucrurile spuse și nespuse intr-o relație, dar și despre emoția cunoașterii…

- Giulia ne da fiori cu noua piesa, creata in colaborare cu Irina Rimes pentru partea de compoziție. Piesa trezește la viața in preajma primaverii și arata care sunt lucrurile din care izvorasc sentimentele și care ne dau fiori. Piesa “Imi da fiori” te face sa visezi, sa suspini și sa o pui pe repeat,…

- Vanotek revine cu single-ul “Back to Me”, in colaborare cu Eneli. Piesa este compusa de cei doi artiști și produsa de Vanotek. Piesa “Back to Me” este inclusa pe primul album al lui Vanotek, lansat la finalul lui 2017 care include cele mai cunoscute piese precum “Tell Me Who” feat. Eneli, “In dormitor” și “My…