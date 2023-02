Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara a adus noi momente neașteptate pentru Jean Gavril și Dinu, dupa ce au fost urmariți de un barbat. Cei doi au vorbit cu localnicul, pentru a le oferi cazare, dar nu au reușit sa il convinga. Ulterior, i-a urmarit și a spus ca ii poate ajuta cu un loc unde sa petreaca noaptea.

- Jean Gavril și Dinu, concurenți la America Express, nu sunt la prima experiența de acest gen. Artistul a povestit ca el și fratele sau au plecat de la Londra pana la Barcelona cu 1.500 de euro și au calatorit 23 de zile.

- Jean și Dinu Gavril au pornit intr-o aventura de propoții in America Express, acolo unde formeaza o echipa senzaționala. Daca cu toții au auzit de Jean, puțini știu, insa, cine este fratele lui, Dinu. Acesta nu i-a calcat pe urmele artistului și a ales o cu totul alta meserie.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii America Express continua cu un moment dificil pentru Puya și soția lui, care au fost copleșiți de nervi și stres. Dupa ce Melinda a avut un comportament care l-a enervat pe artist, acesta a rabufnit și și-a exprimat supararea.

- Ediția din aceasta seara a inceput cu momente tensionate intre frații Gavril, dupa ce Dinu a fost scos din sarite de Jean. Fratele artistului și-a inceput ziua cu nervi, insa momentele care au urmat au reușit sa ii scoata din acea stare. Iata ce l-a deranjat pe Dinu la comportamentul lui Jean.

- Cea de-a doua zi din etapa a treia de la America Express a inceput intr-un mod surprinzator pentru concurenți. Dinu s-a enervat pe fratele sau, Jean Gavril, dintr-un motiv neașteptat. Andreea Balan i-a facut o dezvaluire neașteptata Andreei Antonescu, atunci cand s-a intors in competiție.

- Tensiunea și-a spus cuvantul in cazul concurenților de la America Express. Echipele s-au luptat pentru imunitate, iar acest lucru a dat startul unor neințelegeri. Printre cei intre care au aparut tensiunile se numara Catalin Bordea și Nelu Cortea.

- Tensiunea a atins cote maxime in ediția din aceasta seara, cand mai multe echipe au fost implicate in conflicte. Așa se poate spune și despre Bianca Adam și mama sa, care au avut mai multe discuții aprinse, in timp ce se grabeau sa rezolve probele.