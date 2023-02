Deși multe incidente și momente infricoșatoare din America Express au fost difuzate și la TV, Jean Gavril a marturisit ca au fost și altele care nu au ajuns pe sticla, iar unele sunt demne de filme de groaza. Cantarețul a concurat alaturi de fratele sau și de alte vedete din Romania in celebra competiție difuzata pe Antena 1, care de data aceasta a avut loc in Mexic și in mai multe țari din America de Sud, toate cunoscute pentru gradul ridicat de infracționalitate.