Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele noastre au avut de trecut prin cea mai mare provocare din viața lor! Maria Constantin, Jean de la Craiova, Iuliana Luciu și Viorica Maovei și-au depașit cele mai mari frici, și au trecut prin foc, la propriu.

- Dupa succesul pe care l-a inregistrat prima ediție ce a avut loc in toamna anului trecut la Craiova, The Artist Awards revine anul acesta cu un concept inedit, la PRO TV! In decembrie, cei mai iubiți artiști și creatori de conținut din Romania vor fi premiați pentru munca și rezultatele din 2020. Chiar…

- Toate scolile din Craiova si localitatea Carcea vor trece la cursuri exclusiv online dupa ce incidenta cazurilor in ultimele 14 zile a depasit 3 la mie, aceasta masura urmand sa intre in vigoare de miercuri, a anuntat Prefectura Dolj, citata de News.Luni, 19 octombrie, in județul Dolj au fost raportate…

- Premiile Uniunii Teatrale din Romania (UNITER) vor fi decernate in cadrul unei gale organizate luni, la Teatrul de Vara din Parcul "Nicolae Romanescu", informeaza organizatorii, intr-un comunicat transmis duminica AGERPRES. Sosirea invitatilor pe covorul rosu va fi transmisa live pe pagina…

- Politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale Dolj au depistat un barbat de 33 ani, din Craiova, pe numele caruia autoritatile judiciare din SUA au emis o cerere de extradare pentru comiterea infractiunii de frauda cu dispozitive de acces. Barbatul a fost prezentat unitatii de parchet, care…

- Ziua de 16 septembrie 1970 ar trebui sa constituie un capitol aparte in cartea de istorie a fotbalului autohton. In urma cu exact o jumatate de secol, reprezentantele Romaniei in cupele europene s-au comportat admirabil, mai ales ținand cont de contextul acelor vremuri. MIRACOLUL UTA In Cupa Campionilor,…

- Victor Pițurca (64 de ani), fostul selecționer al echipei naționale, l-a criticat pe Nicușor Bancu (27 de ani, fundaș stanga) pentru evoluțiile acestuia din ultima perioada, inclusiv din meciurile cu Irlanda de Nord (1-1) și Austria (3-2) din Liga Națiunilor. „Bancu a fost foarte slab. Și in general,…