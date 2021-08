Stiri pe aceeasi tema

- Jean de la Craiova a dezvaluit pentru tvmania.ro ca la iarna va pleca in India acolo unde va filma pentru un film la Bollywood. Artistul in varsta de 50 de ani are mai multe proiecte in desfașurare, este chiar și jurat la „Splash! Vedete la apa”. Filmul in care Jean de la Craiova va juca la Bollywood…

- CSU Craiova se afla inaintea unui retur complicat cu Laci. Noul antrenor al Universitații, Laurențiu Reghecampf, are 5 motive pentru care sa-și faca griji, dar Gazeta a gasit și patru aspecte ”pro”. Marți, la prezentarea sa oficiala in Banie, Laurențiu Reghecampf a lasat senzația unui om obosit și foarte…

- Salman Khan și Iulia Vantur trec prin momente destul de dificile. Celebrul actor de la Bollywood este implicat intr-un nou scandal care perturba liniștea frumoasei blondine. Cine este celebrul actor care i-a adus acuzații grave partenerului fostei vedete de la PRO TV. Iulia Vantur nu are deloc liniște…

- Vești cumplite pentru cinefilii din intreaga lume. Salman Khan trece prin momente dificile. Iubita lui Iulia Vantur il consoleaza pe marele actor de la Bollywood. Starul indian tocmai ce a suferit o pierdere imensa, o legenda a marelui ecran. Despre cine este vorba. Iulia Vantur il consoleaza pe Salman…

- Dilip Kumar a murit la varsta de 98 de ani. El este considerat cel mai mare actor din India și a facut parte din generația de aur a cinematografiei de la Bollywood.Salman Khan a marturisit ca Dilip Kumar a fost idolul sau și a transmis un mesaj de condoleanțe pe rețelele de socializare.„Cel mai bun…

- Despre Dilip Kumar se stie ca a facut parte din „generatia de aur” a cinematografiei din India. El a fost unul dintre cei de la care Salman Khan, o alta figura-cheie la Bollywwod, a avut multe de invatat. Intr-un mesaj pe o retea de socializare, iubitul Iuliei Vantur a scris: „Cel mai bun actor indian…

- Actorul si cantaretul Costin Marculescu s a nascut la data de 29 iunie 1969, la Craiova. Costin Marculescu a debutat in televiziune in anul 1984, la varsta de 15 ani, in doua piese TV ldquo;Misiune speciala" si ldquo;Ecaterina Teodoroiu", iar in Cinematografie in 1985 in filmul regizoarei Cristiana…