Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul de manele Vali Vijelie a venit in platoul emisiunii La Maruța, unde a participat la rubrica ”Sosurile iuți”. Intrucat nu a dorit sa manance iute, Vali Vijelie a raspuns intrebarilor prezentatorului de televiziune, Catalin Maruța. El a fost intrebat și despre Florin Salam și alți colegi de…

- Matteo, cantarețul, compozitorul și producatorul dancehall și reggae, „parintele” hitului Panama, colaboreaza cu Idahams, cantaretul, compozitorul și producatorul nigerian, pentru piesa „A Little Bit”, perfecta pentru playlistul acestei veri, care se anunta plina de distractie si relaxare. Recent, hitul…

- Sambata, pe 28 mai, de la ora 19:00, la Teatrul Godot (Calea Rahovei nr. 147 – 153) din București, va avea loc lansarea albumului „ROIESC”, un material discografic semnat Madalina Paval, care a prins forma din dorurile, grijile și framantarile ultimilor a

- Echipa lui Rotaru a pierdut (aproape) totul in doar patru zile, nerezistand atmosferei mult prea entuziaste pe care ea insași o țesuse in jurul finalului de sezon Meciurile Universitații sunt fabuloase inainte de a incepe, uneori placute, alteori urațele in timpul desfașurarii lor și, de cele mai multe…

- La 42 de ani, Laurențiu Lica este un exemplu de devotament pentru volei, sport pe care il practica de trei decenii. Voleiul craiovean și-a adaugat in palmares in acest an o noua medalie de bronz, dar acest lucru nu ar fi fost posibil fara aportul celui mai bun jucator al sau, Laurențiu Lica. La 42 de…

- O luna ramasa pana la sezonul estival, iar Sasha Lopez și AMI deja ne dau hitul verii. Cei doi artiști lanseaza joi, 28 aprilie, „ Butterfly Dance”, o poveste fierbinte, pe ritmuri dance. Pe langa faptul ca se potrivesc foarte bine din punct de vedere muzical, pe Sasha și AMI ii leaga o foarte buna…

- Yuka, una dintre cele mai tinere artiste semnate Global Records, lanseaza noul single – „Forever More”, o poveste sincera de dragoste pentru tanara generație, transmisa prin emoția pianului și a timbrului unic al artistei. Piesa a fost scrisa și compusa de catre Maria Ioana Enache, iar producția piesei…

- Școala Populara de Arte și Meserii „Cornetti” Craiova organizeaza, maine, la ora 13.00, la Casa de Cultura a Studenților, spectacolul „Femeia, eterna poveste”, dedicat zilei de 8 Martie. Spectacolul va fi susținut de catre Taraful „Cornetti”, format din peste 30, elevi și profesori de la clasele de…