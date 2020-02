Stiri pe aceeasi tema

- Jean Daniel, una dintre legendele jurnalismului din Franta, laureat cu premiul Printesa de Asturia pentru Comunicare si Stiinte Umane in 2004 si fondator al revistei Le Nouvel Observateur, a murit las 99 de ani, informeaza joi publicatia infiintata de el si citata de EFE. Nascut la Blida (Algeria) in…

- Un turist chinez in varsta de 80 de ani, infectat cu noul coronavirus si internat in Franta de la sfarsitul lunii ianuarie, a murit, acesta fiind primul deces din aceasta cauza inregistrat in Europa, a anuntat sambata ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, citat de

- Marcel Catinca a evoluat pentru Petrolul Ploiesti in sase sezoane, in perioada 1987-1993, inclusiv in editia in care echipa ajungea sa dispute dubla cu Anderlecht in Cupa UEFA, fiind golgheter. Tragedie nationala! O gimnasta de 20 de ani a murit la antrenament. Soc in toata tara! Dupa…

- Actrița Anna Karina a murit la varsta de 79 de ani. Artista era bolnava de cancer, relateaza cotidianul The Guardian, citat de Mediafax.Anna Karina a incetat din viața sambata, in urma unor complicații cauzate de cancer.Anna Karina s-a facut remarcata in anii '60, ca figura emblematica pentru cinematografia…

- Gerard Detourbet, cel care a stat la baza conceptului low-cost in cadrul grupului francez Renault, a incetat din viata saptamana trecuta la varsta de 73 de ani, informeaza portalul francez Caradisiac, specializat in industria auto. Fostul matematician a devenit la inceputul anilor 1990 un pion important…

- „Grupul Stat Islamic Provincia Africa de Vest revendica doborarea unui elicopter in Mali, incident soldat cu moartea a 13 militari francezi", anunta Institutul SITE. Franta a anuntat ca 13 militari au murit luni seara, in regiunea Liptako din Mali, dupa o coliziune intre doua elicoptere ale fortelor…