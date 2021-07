Stiri pe aceeasi tema

- Charlie Ottley, cunoscutul realizator britanic al seriei de documentare TV despre Romania, si-a serbat pe 17 iulie ziua de nastere la ferma pe care a cumparat-o anul trecut in judetul Brasov. Prilej cu care a primit un tort iesit din comun de la o tanara care face arta din cofetarie.

- Laura Cosoi este o persoana credincioasa care, atunci cand da de greu, nu se rușineaza și apeleaza la ajutor. Insa nu la orice fel de ajutor, ci chiar la cel divin. Vedeta a fost surprinsa de paparazzi SpyNews.ro in timp ce participa la o discuție doarte intensa cu un preot catolic, in mijlocul strazii,…

- Florin Condurațeanu a facut stop-cardiorespirator, luni seara, in propria locuința. Celebrul jurnalist a murit la 71 de ani, dupa ce filmase inca o ediție a emisiunii sale. Ecaterina Andronescu a dezvaluit ca jurnalistul a murit chiar in brațele fiului sau. ”L-am sunat pe Razvan și mi-a confirmat…

- Ionuț Dolanescu este vedeta cu cei mai mulți fini! In 12 ani de relație cu frumoasa sa soție, Doinița, a cununat și botezat pe banda rulanta și are nu mai puțin de 320 de nașiți. Vrea sa bata recordul tatalui sau! Are circa 310 de fini și este hotarat sa continue tradiția moștenita de la tatal sau.…

- Grodin a jucat in numeroase comedii la Hollywood, dar a aparut și in talk-show-uri de maxima audiența din SUA. Unul din cele mai cunoscut roluri ale lui Grodin a fost cel din seria filmelor de familie „Beethoven” (1992), unde a interpretat un tata cu temperament vulcanic, „cucerit” insa de un caine…

- BUCUREȘTI, 14 mai – Sputnik, Georgiana Arsene. Astazi, 14 mai 2021, se implinesc patruzeci de ani de cand tanarul cosmonaut roman Dumitru Prunariu efectua primul zbor in spațiul cosmic. Intre 14 și 22 mai 1981, in cadrul Programului Spațial Interkosmos s-a desfașurat Misiunea Soyuz-40, la…

- Ce Ferrari, Rolls Royce sau Mercedes? Una dintre cele mai apreciate vedete din Romania iși face toate treburile din Capitala conducand o Dacie 1300. Fanilor nu le-a venit sa creada atunci cand au vazut cine se afla in spatele volanului. Vedeta Antena 1 care s-a afișat cu o Dacia 1300 prin oraș E chipeș,…