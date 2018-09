Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se va prezenta miercuri in Parlamentul European de la Strasbourg pentru a rosti ultimul sau discurs cu privire la Starea Uniunii, despre care a spus ca va fi un moment al bilanturilor, nu ''un testament'', potrivit France Presse.



Acesta este cel mai important eveniment dupa vacanta politica europeana: presedintele executivului european, la fel ca in fiecare an in septembrie (din 2010), vine sa prezinte bilantul celor 12 luni scurse si prioritatile pentru anul urmator. Dar cu opt luni inainte de alegerile europene,…