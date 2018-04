Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) nu a interferat niciodata in gestionarea unor cazuri individuale (de coruptie) din Romania, iar intrebarile incluse in scrisoarea din octombrie 2012, adresata Ministerului Justitiei roman, au fost menite sa ajute la pregatirea misiunii tehnice din noiembrie 2012, fara ca executivul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca a fost abordat de catre presedintele Comisiei Europene (CE), Jean Claude Juncker, in legatura cu scrisoarea premierului Viorica Dancila si ca i-a spus inaltului oficial european ca este o preocupare legitima din partea opiniei publice…

- Deputatul USR, Cristian Ghinea, critica vehement demersul premierului Viorica Dancila, care i-a transmis o scrisoare presedintelui CE, Jean Claude Juncker, in document aceasta solicitand ca forul european sa spuna daca documentul din 2012 ce presupune ingerinte in justitie e unul autentic.„Doamna…

- „In spațiul public a aparut un document al Comisiei Europene datat 10 octombrie 2012 in care erau solicitate situația unor dosare aflate pe rol și mai grav faptul ca in acea scrisoare aveam și nume despre care se cerea stadiul in care se afla procesul și pașii care trebuiesc urmați, ceea ce mi se pare…

- Comisia Europeana urmareste atent si cu mare interes ceea ce se intampla in Romania. A spus-o presedintele Comisiei, Jean Claude Juncker dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila. Oficialul european a precizat si ca nu este in mod deosebit ingrijorat in privinta Romaniei, dar nu s-a putut abtine…

- Comisia Europeana reactioneaza dupa acuzatiile liderului PSD, Liviu Dragnea, si anunta ca Jean-Claude Juncker „apreciaza in mod deoebit” activitatea Angelei Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, potivit EurActiv.ro.

- Comisia Europeana reactioneaza dupa acuzatiile liderului PSD, Liviu Dragnea, si anunta ca Jean-Claude Juncker „apreciaza in mod deoebit” activitatea Angelei Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, potivit EurActiv.ro.

- COMUNICAT DE PRESA AL PNL: POZITIA COMISIEI EUROPENE IN PRIVINTA ATACURILOR LA SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMANIA CERTIFICA IRESPONSABILITATEA LIDERILOR PSD-ALDE In ciuda eforturilor liderilor PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, de a cosmetiza in fel si chip actiunile legislative indreptate…