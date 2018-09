Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dacila si comisarul european Corina Cretu l-au intampinat, marti in jurul orei 13, pe Jean Claude Juncker, in momentul in care masina care l-a adus pe inaltul oficial european la aeroport a ajuns la Baneasa, inaltul demnitar urmand sa paraseasca Romania, dupa ce a participat la summit-ul celor…

- Guvernul precizeaza ca intalnirea prim-ministrului Viorica Dancila cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de la aeroport, nu a mai avut loc deoarece aeronava cu care a venit in Romania seful CE a aterizat mai devreme de ora anuntata, iar Serviciul de Protectie si Paza a preluat delegatia…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, noua șefi de stat, doi președinți de Parlamente naționale, un prim-ministru și un ministru de Externe participa la București la ‘Summitul celor Trei Mari’, gazduit de Romania. Participanții la Forumul de Afaceri au semnat o declarație comuna privind…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, noua șefi de stat, doi președinți de Parlamente naționale, un prim-ministru și un ministru de Externe participa la București la 'Summitul celor Trei Mari', gazduit de Romania.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va participa pentru prima data la Summitul Initiativei celor Trei Mari luni si marti la Bucuresti, informeaza vineri Reprezentanta Comisiei Europene in Romania. Presedintele Juncker va sustine un discurs in cadrul sesiunii plenare a summitului, intitulata…

- Presedintele Comisiei Europene: Daca as fi vorbit despre Romania in discursul despre Starea Uniunii, mesajul nu ar fi fost unul pozitiv in totalitate. Am sentimentul ca e totul in regula in Romania? Nu!

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, intr-un interviu pentru Digi 24, ca daca ar fi vorbit despre Romania in discursul despre Starea Uniunii sustinut miercuri, mesajul nu ar fi fost unul pozitiv in totalitate, el

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, l-a incurajat pe prim-ministrul roman, Viorica Dancila, sa lucreze pentru revenirea la un discurs normal in țara, in condițiile in care Romania va prelua Președinția Consiliului UE in prima jumatate a anului 2019, a declarat, pentru HotNews, un purtator…