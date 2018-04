Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan a avut astazi, 17 aprilie curent o intrevedere cu delegația din cadrul Biroului Federal de Investigații Criminale (BKA) din Germania, condusa de vicepreședintele BKA Michael Kretschmer, dar și cu E.S Ambasadorul Germaniei, Julia Monar.

- Cu prilejul zilei profesionale a expertului judiciar, Centrul Național de Expertiza Judiciara (CNEJ), subordonat Ministerului Justiției, a reunit peste 55 experți judiciari din Moldova, Romania, Ucraina, și Italia.

- In perioada 30 aprilie – 05 mai curent Academia de Muzica, Teatru si Arte Plastice organizeaza cea de-a VIII-a editie a Festivalului International al Scolilor de Teatru „ClassFest" – o actiune artistica internationala, unica in Republica Moldova, menita sa promoveze valorile artei contemporane, sa mentina…

- „HRISTOS A INVIAT! ADEVARAT A INVIAT" – este salutul care a rasunat in aceasta noapte luminata la Catedrala Mitropolitana „Nașterea Domnului" din Chișinau in timpul serviciului divin praznical savarșit de catre Intaistatatorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Inaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir.

- „Din 2010, am ridicat problema în Germania și în toata Europa pentru ca se dadeau credite neperformante de la Banca de Economii. În 2013-2014, PL a avut mai multe acțiuni, prin care ridicam problema ca banii de la BEM sunt scoși peste hotare și ca lucrurile nu sunt în…

- O unitate de 60 de militari moldoveni a plecat sâmbata la Babadag, în Dobrogea româneasca, pentru a participa în 11-17 februarie la un exercițiu militar multinațional cu participarea militarilor din Bulgaria, Georgia, România, Ucraina si Statele Unite al Americii. …

- Festivalul-Concurs Național al cantecului francofon ”Chantons, amis!” are ca scop principal descoperirea, incurajarea și susținerea tinerilor talentați in domeniul interpretarii muzicale in limba franceza din Moldova. Obiectivul educațional al festivalului vizeaza promovarea limbii și civilizației franceze,…

- Pe strada Columna din Chișinau își au cuibul niște indivizi, care-și spun socialiști. Uneori, dis-de-dimineața, în fața acestui cuib/sediu sunt parcate zeci de automobile, care de care mai luxoase. Aceștia, probabil, pun țara la cale din zori, iar spre seara „prîșîdintele…