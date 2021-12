Jazz şi istorie în România - Alexandru Imre Am scris cu parere de rau la aceasta rubrica despre documente ale muzicii romanesti (carti, inregistrari) ignorate decenii la rand, acum partial sau deloc recuperate. De aceea, aparitia recenta a cd-ului Memorial Alexandru Imre trebuie semnalata cu toata promptitudinea. Alexandru Imre (1924-1980) a fost unul dintre cei mai valorosi jazzmen romani, admirat de publicul si profesionistii in domeniu din fosta URSS, Polonia, Germania, Elvetia, Suedia, Belgia. Timp de zece ani (1940-1950) liber profesionist in marile restaurante din Bucuresti unde se cultiva numai jazz, prim clarinetist in Orchestra… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

