Jazz in the Park a lansat biletele de o zi! Jazz in the Park lanseaza astazi biletele de o zi pentru cea de-a XII-a ediție a festivalului care va avea loc in 30 august – 1 septembrie, in Parcul Etnografic din Cluj-Napoca. Prețul unui bilet este de 199 lei și poate fi cumparat de pe iabilet.ro . Odata ce va fi dat startul festivalului, adica din 30 august, prețul biletelor de o zi va crește la 249 lei. Programul concertelor susținute de artiști, pe zile: VINERI, 30 august: Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox Norzeatic & Qinta Sparta Kinga Glyk Jazzbois daoud Oreglo SAMBATA, 31 august: Cymande Manu Katche Jazzanova Live Isfar Sarabski Quartet… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

