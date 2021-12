Stiri pe aceeasi tema

- Endava, compania britanica de software prezenta pe piața locala cu 7 centre de livrare in Brașov, București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Targu-Mureș și Pitești, anunța extinderea business-ului in alte trei locații din Romania: Craiova, Sibiu și Suceava. In prezent, compania are peste 3.000 de angajați…

- Conform prognozei meteo emise de ANM, vor exista innorari temporale in cea de a doua parte a zilei de duminica, 7 noiembrie 2021. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova,…

- Peste 50% dintre experții tehnici din Romania au peste 70 de ani. Ce spune Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila Peste 50% dintre experții tehnici din Romania au peste 70 de ani. Ce spune Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila Ministrul Cseke Attila avertizeaza ca Romania se confrunta cu un deficit mare…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) organizeaza sesiunea de atestare tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, in perioada 18–21 decembrie 2021, anunța ministrul dezvoltarii, Cseke Attila. Examenele se vor susține, pe langa municipiul…

- Ministrul Cseke Attila avertizeaza ca Romania se confrunta cu un deficit mare de experți tehnici pe diverse domenii. Am decis organizarea sesiunii de atestare tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, anunța demnitarul. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice…

- 11 total views Solaris Bus & Coach, lider european in producția de vehicule electrice pentru transport public, va prezenta in premiera in Romania autobuzul pentru transport in comun Urbino 12 cu hidrogen, in cadrul unui tur național. Timp de doua luni, autobuzul Solaris cu hidrogen va fi prezent in…

- In urma cu doi ani, compania poloneza Solaris a lansat autobuzul Urbino 12, alimentat cu hidrogen, la Stockholm. Autobuzul va fi prezentat acum in Romania, iar, pentru a marca momentul, Urbino 12 va porni intr-un tur prin 12 orașe din țara noastra. Solaris Urbino 12 va ajunge in Oradea, Cluj-Napoca,…

- iSTYLE Romania a deschis in centrul comercial Promenada Sibiu cel de-al 13-lea magazin al rețelei din Romania, și al 50-lea din Europa Centrala și de Est. Sibiul devine astfel cel mai nou reper de pe harta locațiilor iSTYLE unde clienții pot interacționa cu produsele Apple și serviciile conexe, pe langa…