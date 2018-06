Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle se va alatura unui grup restrans de ''oameni de rand'' care au devenit membri ai familiilor regale prin casatorie, dupa ce actrita va deveni sotia printului Harry al Marii Britanii in data de 19 mai. Markle, in varsta de 36 de ani, calca pe urmele lui Kate Middleton, care…

- La cei doar 31 de ani ai ei, cea mai frumoasa dintre nepoatele lui Grace Kelly are o viața amoroasa complicata. Cu un copil facut in afara casatoriei și cu cateva relații ratate la activ, ar fi fost considerata o paria la alte case regale europene. Nu și in Principatul de Monaco, unde prințese de sange…

- Acum ințelegem de ce se grabesc la altar amorezii Charlotte Casiraghi și noul ei iubit, francezul Dimitri Rassam! Monegasca in varsta de 31 de ani este insarcinata din nou, presa franceza speculand ca fiica Prințesei Caroline de Monaco urmeaza sa nasca la sfarșitul lunii august. De fapt, nu e mare lucru…

- Domnule Rada, la cea de a 25-a ediție a Telemaratonului Speranței ați anunțat achiziționarea unui aparat medical destinat beneficiarilor din cadrul Fundației Laurențiu Ciucur. De ce acest gest ? Telemaratonul Speranței este cel mai longeviv eveniment caritabil care are loc an de an…

- De fiecare data cand apar in public alaturi de parinții lor, gemenii de Monaco sunt in centrul atenției. Și nu este de mirare ca reușesc sa capteze privirile tuturor, pentru ca Gabriella și Jacques (3) sunt adorabili. Un nou eveniment, o noua oportunitate pentru parinții Prințesa Charlene și Prințul…

- Tinerele familii din Moldova refuza sa mai faca copii, așteptând vremuri mai bune, locuri de munca bine platite, locuri de trai, susținere din partea statului și, nu în ultimul rând, un acces mai larg la servicii medicale de calitate. Mulți decid sa emigreze, stabilindu-se cu traiul…

- Charlotte si Dimitri sunt impreuna de un an si putin si nimeni nu se astepta ca el sa o ceara atat de repede. Insa, potrivit revistei People, cei doi s-au logodit in urma cu trei saptamani, in timpul unei vacante in Austria. Sambata, Casiraghi a aparut la cea de-a 64-a editie a Bal de la Rose, din Monte…

- Isi dedica viata spectatorilor, iar tot ce cer in schimb este dragoste si apreciere. Vorbim despre actori si regizori, care prin munca lor ne fac sa indragim arta. In cadrul Galei Premiilor UNITEM 2018, cei mai buni promotori ai frumosului au fost premiati.