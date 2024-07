Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Albu (30 de ani) este liber de contract dupa 3 ani petrecuți la Rapid București. Oficialii din Giulești nu i-au oferit prelungirea contractului, insa mijlocașul se afla in discuții cu o echipa din strainatate pentru a semna in perioada urmatoare. Alex Albu a oferit un interviu in exclusivitate…

- Fostul international Viorel Moldovan a preluat functia de presedinte al clubului Rapid Bucuresti, lasata vacanta de Daniel Niculae, dupa ce i-a expirat contractul in vara acestui an, au anuntat, luni, reprezentantii gruparii giulestene.„Clubul FC Rapid are placerea de a vi-l prezenta pe noul Presedinte…

- Contractul lui Daniel Niculae la Rapid nu va fi prelungit, anunța Victor Angelescu, acționar minoritar al clubului din Giulești. “Daniel Niculae este presedintele clubului pana la finalul acestui sezon, dar incepand cu sezonul viitor nu va mai fi presedintele clubului Rapid. Contractul lui nu va mai…

- Duminica, 19 mai, derbyul etapei a debutat pe stadionul din Giulești cu un moment emoționant - echipele Rapid București și FCSB au intrat pe teren insoțite de junioarele de la Rapid, imbracate in tricouri roz. Gestul simbolic susține campania Fundației Renașterea pentru prevenirea și combaterea cancerului…

- Jayson Papeau, extrema de la Rapid, a raspuns dupa declarațiile lui Robert Nița. Fostul atacant a oferit detalii despre un conflict intre francez și Bogdan Lobonț, antrenorul interimar din Giulești. „Am aflat ca Lobont certa un strain la pauza meciului cu CFR Cluj, iar ala i-a zis: «Prietene, tactic…

- Un singur punct a obținut in șapte etape de play off Rapid București dupa ce a fost invinsa luni, in epilogul etapei, de Universitatea Craiova. Crețu a marcat golul victoriei oltenilor in ultimul minut suplimentar de joc. Craiovenii urca pe locul doi in clasament, la egalitate de puncte cu CFR Cluj.

- Echipa Sepsi OSK a invins luni seara, in deplasare, scor 1-0, formatia Rapid Bucuresti, in ultimul meci al etapei a patra din play-off-ul Superligii, potrivit news.roRapid a avut primele ocazii de gol ale meciului din Giulesti, ambele prin Ermal Krasniqi, in minutele 12 si 23.