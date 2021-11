Rapperul american Jay-Z a avut cont de Instagram doar 24 de ore, timp in care a promovat filmul difuzat de Netflix, „The Harder They Fall”, pe care il coproduce.

La 24 de ore de cand a aparut pe Instagram, Jay-Z si-a inchis contul. Creata marti, pagina a disparut joi, timp in care artistul a acumulat mai mult de 2 milioane de urmaritori. El si-a promovat westernul „The Harder They Fall”, lansat miercuri de Netflix.

Singura postare a lui Jay-Z pe Instagram a fost afisul lungmetrajului lui James Samuel, scrie news.ro.

„The Harder They Fall” vorbeste despre destinul celor…