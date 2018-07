Stiri pe aceeasi tema

- Jay-Z a marturisit ca a reușit sa dea jos kilograme bune cu ajutorul unei diete stricte, aceeași pe care Beyonce a ținut-o pentru a fi in forma la Festivalul Coachella. Solistul in varsta de 48 de ani a slabit 14 kilograme in numai doua luni, potrivit celebuzz.com. Beyonce s-a ocupat personal de regimul…

- Alexandru Jula a murit duminica dimineața, 3 iunie, in jurul orei 6 dimineața. Informația a fost confirmata de Octavian Ursulescu. Solistul de 83 de ani fusese dus la inceputul saptamanii la Spitalul de Urgența din Galați, in urma unui accident vascular cerebral. Alexandru Jula a fost internat luni,…

- Eminem a sarbatorit, sambata, prin intermediul unei postari pe Instagram, 10 ani de cand nu a mai pus alcool in gura. Cunoscutul rapper a avut probleme grave, in trecut, cu alcoolul, fiind internat de mai multe ori la dezintoxicare. In 2005, Eminem a fost internat la dezintoxicare, dupa ce a consumat…

- S-au desparțit in urma cu doi ani, dar se pare ca Bella Hadid și solistul trupei The Weeknd au decis sa-și mai dea o șansa. Și… cel puțin in cazul lor, ciorba reincalzita pare sa fie mai buna. Cei doi amorezi au fost surprinși in weekend, in ipostaze tandre la celebrul festival de muzica Coachella.…

- Un incendiu uriaș se extinde cu rapiditate in apropierea locului unde se desfașoara Festivalul Coachella. Pompierii se lupta cu flacarile la aproximativ 10 kilometri de evenimentul muzical din California, SUA. Potrivit The Independent , pompierii susțin ca incendiul, aflat la 9,6 kilometri de Festivalul…

- Imagini cu Beyonce pe scena Festivalului Coachella. Dupa ce anul trecut și-a anulat participarea in 2017 din cauza sarcinii, Beyonce a fost cap de afiș al ediției din 2018 a festivalului Coachella din California, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale lumii. Vezi galeria foto + 4 +…

- Asemeni unui uragan de muzica spectaculoasa si-a facut aparitia vedeta Beyonce la Festivalul Coachella, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale internationale, care a debutat vineri cu prezenta celei mai marcante reprezentate a muzicii pop a momentului, relateaza EFE. Dupa…

- Dupa ce si-a anulat participarea in 2017 din cauza sarcinii avansate, Beyonce este anul acesta cap de afis al reputatului Festival Coachella din California, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale lumii, care anul acesta propune ritmuri alerte latino si mai putin rock, relateaza vineri…