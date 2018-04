Stiri pe aceeasi tema

- Beyonce și sora sa, Solange, au cazut pe scena, in timpul unui concert susținut la festivalul Coachella. Cele doua au izbucnit in ras, dupa care s-au ridicat și au continuat spectacolul. In timpul celui de al doilea spectacol pe care cantareața l-a susținut in cadrul festivalului, in Indio, California,…

- In weekend, Beyonce a susținut o reprezentație de senzație pe scena festivalului Coachella, iar la final a facut un anunț surpriza. Cantareata a declarat ca vrea sa doneze 100.000 de dolari ca burse pentru 4 studenți de culoare din 4 universitați americane cu tradiție. Programul se numește Homecoming…

- Trupa Destiny’s Child s-a reunit, sambata, pe scena festivalului Coachella 2018, informeaza contactmusic.com. Astfel, dupa mult timp, Beyonce, Michelle Williams si Kelly Rowland au interpretat mai multe melodii, printre care ‘Say My Name’, ‘Soldier’ si ‘Lost My Breath’. Ultima data, cele trei cantarete…

- Au favut istorie in aceasta formula prin anii ’90 – 2000, iar acum, la 12 ani de la incheierea activitații ca trupa, fetele de la Destiny’s Child s-au reunit pe scena de la Coachella. Beyonce a oferit un spectacol de senzație, dar și mai impresionant a fost faptul ca a urcat din nou pe scena alaturi…

- Nici nu ne gandeam ca o rapper-ița nu s-ar descurca cu banii și se pare ca Cardi B nu are cele mai bune mișcari. Intr-un interviu, Cardi B a declarat ca primește 70,000 de dolari pentru un weekend de festival, dar a admis ca cheltuie din proprii bani aproximativ 300.000 de dolari pentru fiecare spectacol.…

- Weekend-ul urmator incepe Coachella, unul dintre cele mai mari festivaluri din America și aceasta ediție este ocazia perfecta pentru Beyonce sa arate ce poate. Daca anul trecut nu a putut participa din cauza sarcinii, doctorii spunand ca Beyonce are nevoie de o perioada de relaxare pentru gemeni, ei…

- Pregatind concertul pentru Coachella, Beyonce vrea sa mențina ștacheta ridicata. Pentru ca anul trecut nu a putut participa la eveniment datorita sarcini, in acest an Beyonce pregatește un show cu adevarat incendiar pentru care se pregatește intensiv, uneori repetițiile ținand 11 ore continuu. In timp…

- In timp ce se pregatește pentru Coachella și este in turneu cu Bruno Mars, Cardi B iși gasește timp sa și lanseze o noua piesa. Piesa va face parte din noul sau album, “Invasion of Privacy” și e mega sweet. My new single “Be Careful” drops TONIGHT! Available everywhere! O postare distribuita de Cardi…