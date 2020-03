Javier Solana s-a infectat cu COVID-19 Fost secretar general al NATO si fost sef al diplomatiei europene, Javier Solana, 77 de ani, a fost spitalizat miercuri la Madrid dupa ce a fost testat pozitiv pentru Covid-19, a confirmat vineri o sursa din anturajul sau, relateaza sambata AFP. ''El a fost testat pozitiv, dar evolutia sa este favorabila'', a precizat sursa citata. ''Ma recuperez'', a scris Solana pe Twitter, in raspuns la un mesaj de la un utilizator care i-a dorit recuperare rapida. Potrivit ziarului conservator ABC, fostul ministru din guvernele socialiste spaniole ale lui Felipe Gonzalez, intre 1982 si 1995, a fost… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

