Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar general al ONU Javier Perez de Cuellar a murit miercuri, la vârsta de 100 de ani, a anuntat Organizatia Natiunilor Unite, potrivit Reuters.Fostul diplomat din Peru a condus ONU din 1982 pâna în 1991. În calitate de secretar general, el a contribuit la încheierea…

- Fostul secretar general al ONU Javier Perez de Cuellar a murit miercuri, la varsta de 100 de ani, a anuntat Organizatia Natiunilor Unite intr-un comunicat preluat de Reuters. Fostul diplomat din Peru a condus ONU din 1982 pana in 1991. In calitate de secretar general, el a contribuit la incheierea razboiului…

- Fostul secretar general al ONU Javier Perez de Cuellar a incetat din viata la varsta de 100 de ani, conform unui anunt al Natiunilor Unite, anunța news.ro.Nascut in 19 ianuarie 1920, la Lima, Javier Perez de Cuellar a jucat un rol crucial, in calitate de diplomat, in incheierea razboiului…

- Pasionat de Rusia si literatura rusa, Zuniga a fost si eseist, traducator si critic literar. Nascut in Madrid, in 1919, a urmat cursuri de Arta, Filozofie si Litere si s-a specializat in literatura slava si in cea spaniola a secolului XIX. In 1951, si-a publicat primul roman, „Inutiles totales", iar…

- Japonezul in varsta de 112 ani, desemnat luna aceasta drept cel mai varstnic barbat din lume, a murit, au anuntat marti mass-media locale, citate de DPA, potrivit news.ro.Chitetsu Watanabe, care locuia in orasul Joetsu, din centrul Japoniei, a murit duminica, a anuntat Kyodo News. Nascut…

- Cunoscutul critic literar si eseist american George Steiner a murit luni la varsta de 90 de ani, a confirmat fiul sau pentru DPA. Steiner a decedat in orasul britanic Cambridge, unde locuia alaturi de sotia sa, istoricul Zara Steiner. Nascut din parinti evrei austrieci la Paris…

- Chitaristul, autorul si producatorul ceh Ivan Kral, a carui cariera include colaborari cu Patti Smith, Iggy Pop si David Bowie, a murit duminica, la varsta de 71 de ani, informeaza luni AFP. Ivan Kral a decedat in urma unui cancer la domiciliul sau din Michigan, Statele Unite, se indica intr-un comunicat…

- El si-a consacrat viata, timp de decenii, mostenirii literare a tatalui sau. Informatia a fost anuntata de Fundatia Tolkien si de cotidianul Var Matin. Nascut la 21 noiembrie 1924, la Leeds, in Regatul Unit, acest profesor universitar a lucrat, dupa moartea tatalui sau in 1973, la manuscrisele sale…