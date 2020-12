Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Hassan Rouhani s-a declarat miercuri "foarte bucuros" ca Donald Trump paraseste Casa Alba, spunand despre presedintele american in exercitiu ca este un "tiran" si "terorist", relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Donald Trump, ale carui relatii cu Iranul sunt foarte tensionate,…

- Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo a anuntat vineri impunerea de noi sanctiuni economice impotriva a patru companii chineze si ruse acuzate ca au sustinut dezvoltarea programului nuclear iranian, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Statele Unite au sanctionat patru companii din China si…

- Statele Unite au anuntat, miercuri, noi sanctiuni ample impotriva Iranului, trecand pe o lista neagra o fundatie controlata de liderul suprem Ayatollahul Ali Khamenei si penalizand ceea ce Washingtonul considera incalcarea drepturilor omului, la un an de la reprimarea unor demonstratii anti-guvernamentale,…

- Donald Trump si-a anuntat victoria la alegerile prezidentiale din Statele Unite. "Am castigat aceste alegeri, cu un avans mare!", a scris republicanul Donald Trump, pe Twitter. I WON THIS ELECTION, BY A LOT! November 7, 2020 In schimb, o proiectie BBC arata ca democratul Joe…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata ca spera ca viitoarea administratie americana va 'invata' din esecul politicii de presiuni si sanctiuni impuse de Donald Trump impotriva Teheranului si care nu au ingenunchiat Republica Islamica, transmite AFP.Presedintele american in…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata ca spera ca viitoarea administratie americana va 'invata' din esecul politicii de presiuni si sanctiuni impuse de Donald Trump impotriva Teheranului si care nu au ingenunchiat Republica Islamica, transmite AFP. Presedintele…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a opus luni bilantul foarte grav al pandemiei in Statele Unite afirmatiilor linistitoare ale presedintelui Donald Trump, bolnav de COVID-19, noteaza AFP. "Am vazut un mesaj pe care l-a scris pe Twitter, mi l-au aratat. Spune +Nu lasati COVID sa va controleze…

- Mark Meadows, seful personalului Casei Albe, a declarat luni ca este optimist cu privire la externarea presedintelui Donald Trump in cursul zilei, transmite dpa. Meadows a comunicat televiziunii Fox News ca echipa medicala urma sa evalueze in cursul diminetii starea lui Trump, care 'a…