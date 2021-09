Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca Dodo și tatal copilului sau, Liviu Kevin, nu mai formeaza un cuplu, insa artista a vrut sa explice motivele reale din cauza carora ea și fostul sau partener nu-și mai vorbesc. Astfel, vedeta a oferit detalii in exclusivitate la Antena Stars și a lamurit ce s-a…

- Anna Lesko, prezentatoarea de la Splash! Vedete la aspa, a vorbit despre desparțirea de fostul ei parntener, Dj Vinnie, tatal baiatului ei. Cei doi au pus capat relației in urma cu mai bine de doi ani, iar vedeta e evitat mult timp sa abordeze subiectul. Ce spune acum despre desparțire.

- Anna Lesko, prezentatoarea de la Splash! Vedete la aspa, a vorbit despre desparțirea de fostul ei parntener, Dj Vinnie, tatal baiatului ei. Cei doi au pus capat relației in urma cu mai bine de doi ani, iar vedeta e evitat mult timp sa abordeze subiectul. Ce spune acum despre desparțire.

- Camera copilului trebuie sa fie un spațiu in care sa se simta fericit și protejat. Atunci cand amenajezi aceasta incapere, trebuie sa ții cont de anumite detalii care aduc fericirea copilului tau. Iata o serie de trucuri știute de foarte puțini parinți, pentru momentul in care vrei sa redecorezi pereții…

- Anna Lesko este o femeie singura și superba. Vedeta orbește rar despre viața ei personala și de la desparțirea de tatal copilului sau s-a ferit sa faca declarații. Ce nu a mers in relația Annei Lesko și tatal copilului sau Iata ca acum cantareața a vorbit sincer și deschis despre motivele care au dus…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu vor deveni pentru prima oara parinți. Cei doi se pregatesc intens pentru venire ape lume a baiețelului lor, insa, aceștia se confrunta cu o situație speciala. Nu știu ce nume sa ii puna copilului. Fanii celor doi au inceput deja sa fie foarte curioși, pe conturile lor…

- Iulia Vantur și Salman Khan s-au desparțit? Aceasta este intrebarea ce a stat pe buzele tuturor, in urma zvonurile aparute in presa in ultima perioada. Blondina a spus lucrurilor pe nume, dezvaluind de ce se afla, de fapt, singura in Romania, dar și de cine a fost insoțita in vacanța din Grecia, destinație…

- Inca din primii ani de viața, copiii iși dezvolta personalitatea și au posibilitatea de a-și exprima creativitatea. Cei mai mulți dintre parinți prefera sa le ofere acestora un spațiu destinat lor, in special atunci cand micuții sunt singuri la parinți. Tocmai de aceea, camera copilului joaca un rol…