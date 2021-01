Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a a lansat in 2020 primele doua single-uri in aceasta formula, duo-ul Las Olas prezinta publicului „In The End”. Single-ul este un remake cool al renumitului hit „In The End” al trupei Linkin Park și imbina sound-ul deep cu elemente EDM fresh ce te poarta printr-o calatorie in timp, plina de…

- Dupa ce a debutat cu hitul „Control”, Zoe Wees lanseaza la inceputul anului 2021 single-ul „Girls Like Us”. „Pentru mine a fost cel mai dificil sa cresc intr-o lume in care simți ca nu ești acceptat. Avem cu toții nesiguranțe, dar cred ca asta ne face frumoși. Nu este intotdeauna bine sa te gandești…

- Selim The Kid, vloggerul de doar 5 ani și 10 luni care a facut ravagii pe Youtube, lanseaza primul lui single și videoclip, “Brand”, in colaborare cu Edi Vasile. Piesa este compusa de Kastha John și beneficiaza și de un videoclip regizat de Shinijikun. “Pe langa vlogging, muzica reprezinta o alta pasiune…

- Dupa ce a lansat in urma cu o saptamana „Don’t Cry”, primul single in aceasta formula, Las Olas lanseaza un remake fresh al renumitei piese „Tom’s Diner”. Single-ul pastreaza ritmul caracteristic hitului original lansat in ’87 de Suzanne Vega și imbina beat-urile EDM cu elemente fresh ce prind viața…

- Voltaj lanseaza joi, pe YouTube, single-ul "Doar pentru ea", o piesa de dragoste, care, dupa cum afirma solistul trupei, Calin Goia, este potrivita cu atmosfera de Craciun. "Am lansat o piesa noua si suntem in lucru cu videoclipul. Nu este ceva special de Craciun, este o piesa de dragoste,…

- DJ Sava și MD DJ formeaza Las Olas și lanseaza primul single in aceasta formula: „Don’t Cry”. Compusa de catre cei doi artiști alaturi de Catalin Tamazlicaru, piesa imbina beat-uri EDM și elemente tribale ce raman intiparite in minte și reda povestea unei iubiri pierdute. Deși ritmul piesei te indeamna…

- Dupa ce au colaborat in urma cu o luna pentru „Imi e dor de tine”, What’s UP iși varsa amarul și impreuna cu Nikolas Sax lanseaza „Barman”, un single despre o dragoste imposibila. Se pare ca dragostea nu ține cont de varsta sau standarde, ci pur și simplu iși alege o ținta și arunca sageata,... View…

- Pentru cea mai noua colaborare a sa, R3HAB face echipa cu artista de origine norvegiana, Astrid S, si cu artistul britanic HRVY pentru “Am I The Only One”. O piesa dance-pop moderna, cu o linie groovy, completata de vocile artistilor Astrid S si HRVY, ce ofera o perspectiva unica asupra relatiei fata-baiat,…