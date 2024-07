Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea italiana de tenis Jasmine Paolini este prima finalista a editiei din acest an a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a trecut joi, 11 iulie 2024, intr-un meci maraton, de croata Donna Vekic, 2-6, 6-4, 7-6 (10/8).

- Prezenta in sferturi la Wimbledon, acolo unde o infrunta pe Barbora Krejcikova, Jelena Ostapenko (nr. 14 WTA, 27 de ani) poate bifa un record curios. Letona n-a pierdut set pana acum. Un record interesant a rezistat in toți cei 56 de ani din Era Open. Niciun jucator, barbat sau femeie, nu a caștigat…

- Italianca Jasmine Paolini (28 de ani, 8 WTA) a invins-o pe americanca Emma Navarro (23 de ani, 17 WTA), scor 6-2, 6-1, și s-a calificat in semifinalele turneului de la Wimbledon. Jasmine Paolini a ieșit total schimbata din ultima iarna. Optimea de finala de la Australian Open a fost doar un trailer.…

- Iga Swiatek (23 de ani, 1 WTA) a invins-o pe Jasmine Paolini (28 de ani, 15 WTA) cu 6-2, 6-1 și a cucerit al patrulea trofeu la Paris, al cincilea de Mare Șlem din cariera. Iga Swiatek și-a extins dominație pe zgura pariziana, dupa un ultim act in care Jasmine Paoline, aflata la prima finala in turneele…

- Italianca Jasmine Paolini (28 de ani, 15 WTA) și rusoaica Mirra Andreeva (17 ani, 38 WTA) se intalnesc in a doua semifinala de la Roland Garros. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Eurosport 1. In finala s-a calificat deja Iga Swiatek. Jucatoarea din Polonia a invins-o astazi pe Coco Gauff,…

- Ana Bogdan, 31 de ani, # 64 WTA, s-a calificat in turul al treilea la Roland Garros, dupa o izbanda sonora in fața rusoaicei Anastasia Pavlyunchenkova, 32 de ani, # 22 WTA, 6-4, 6-4. Dincolo de ora 22:00 la Paris, cateva petice caramizii luminate in complexul de la Roland Garros, acolo unde se mai desfașurau…

- Tenismena romana Sorana Cirstea a parasit turneul de Grand Slam de la Roland Garros inca din primul tur, dupa ce a fost invinsa in trei seturi de rusoaica Ana Blinkova, cu scorul de 6-3, 3-6, 7-6 (10/5). In acest moment, singurele reprezentante ale Romaniei pe tabloul de simplu sunt Irina Begu și Ana…

- Ana Bogdan s-a calificat in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro, marti, dupa ce a dispus de canadianca Leylah Fernandez cu 6-4, 6-1. Ana Bogdan (31 ani, 63 WTA) a avut nevoie de o ora si 42 de minute pentru a trece de finalista US Open din 2021 (21…