Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au avut mai multe apariții impreuna in ultima perioada, iar cei doi au mers in vacanța in Santorini. Dansatoarea a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca sunt prieteni foarte buni și ca este noul ei manager care se ocupa de evenimentele ei.

- Denisa Despa a trecut prin momente dificile, asta dupa ce fostul ei iubit i-a spart ușa și a intrat peste ea in casa. Dansatoarea a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca dintr-un motiv banal, fostul ei partener a fost cel care a avut o reacție acida, motiv pentru care Denisa Despa a apelat…

- Calin Geambașu și-a dat tatal in judecata. Se pare ca artistul nu uita și nu iarta, și a decis sa iși dea in judecata parintele. De altfel, in trecut, Calin Geambașu a dat-o in judecata și pe fosta sa logodnica, Angelica Cadar, urmand sa primeasca din partea acesteia suma de peste 30.000 de lei, dupa…

- Miliardarul Elon Musk vrea sa puna capat ințelegerii de a cumpara Twitter, potrivit unei scrisori trimise vineri de un avocat in numele sau catre directorul juridic al companiei, transmite CNBC. Acțiunile Twitter au scazut vineri cu aproximativ 5% dupa inchiderea ședinței. In scrisoare, dezvaluita intr-un…

- Jasmine s-a retras din lumina reflectoarelor și a vrut sa ia o pauza din lumea mondena. Dansatoarea a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca traiește cu un regret, asta dupa ce tatal ei s-a stins din viața inainte sa se impace cu el. Jasmine susține ca a primit mai multe semne din partea parintelui…

- In urma cu cateva saptamani, Iasmina Halas a suferit un accident grav rutier. Frumoasa blondina a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca se recupereaza, iar mana ei arata mult mai bine decat ca la inceput. Iasmina Halas susține ca familia i-a fost alaturi in toata aceasta perioada și ca a eliminat…

- Doinița Oancea are un nou iubit și a fost surpriza cand se saruta cu el in parcarea unui mall din Capitala, scrie mediaflux.ro. Actrița nu a ezitat sa aiba gesturi tandre in vazul tuturor.La inceputul anului trecut, Doinița Oancea s-a desparțit de barbatul cu care a avut o relație timp de 5 ani și care…