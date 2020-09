Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorul Virgil Ianțu se mandrește cu fiica lui Jasmina, care s-a transformat intr-o tanara foarte frumoasa. Obișnuita cu ieșirile in public, pe la tot felul de evenimente mondene, fata a vorbit de mai multe ori despre pasiunea ei pentru moda.

- Virgil Ianțu este unul dintre cei mai indragiți și mai longevivi oameni de televiziune. Totuși, pe langa o cariera de succes, acesta are și alte motive de lauda. Ianțu traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Roxana, cu care are o fiica superba. Jasmina ii seamana perfect mamei ei, cu care prezentatorul…

- Drama prin care trece ieseanul Cristian Matei (40 de ani) a inceput in data de 10 ianuarie 2018, atunci cand a avut loc tragicul accident care i-a schimbat viata. Detaliile tragediei apar in motivarea sentintei Judecatoriei Pascani, pronuntata recent, prin care Matei a fost condamnat la trei ani de…

- Jamaicanul Usain Bolt, fostul star al sprintului mondial, a declarat ca nu o va forta pe fiica sa, venita pe lume in luna mai, sa practice atletismul, dar a precizat ca o va sustine, in cazul in care aceasta se va decide sa-i calce pe urme, informeaza agentia EFE. Saptamana trecuta, Usain Bolt a postat…

- Ana Maria Rosa și Marian Lupu formeaza un cuplu atat pe scena cat și in viața reala. Cei doi interpreți de muzica populara se cunosc de trei ani, insa au o relație de doar careva luni. Fiica lui Aurelian Preda a marturisit ca s-au mutat deja impreuna.„Noi ne cunoaștem de aproximativ 3 ani. Ne-am cunoscut…

- De cand este insarcinata pentru a doua oara fosta actrița din serialele “La Bloc” și “Cu un pas inainte” Laura Cosoi are tot mai multe idei pentru colecții, carți și tot felul de accesorii. Iata ca fiica ei, Rita, a inspirat-o de curand pentru o noua idee, pe care a și impartașit-o prietenilor sai virtuali....…

- Are 1,55 metri, 28 de ani si cateva roluri interesante la activ. Iar personajul care o aduce acum in fata este Anna Wetherell, din serialul de pe HBO Go, The Luminaries. Acum, Eve traieste retrasa la Dublin, alaturi de parintii ei, pe perioada pandemiei.

- Eduard Grosu este primul ciclist profesionist din Romania. A parcurs pana acum peste 500.000 de kilometri pe bicicleta și spune, intr-un interviu acordat MEDIAFAX, ca a caștigat primul concurs la varsta de 3 ani, anunța MEDIAFAX.Eduard Grosu este de ani de zile cel mai bun ciclist roman. Tatal…