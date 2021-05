Stiri pe aceeasi tema

- Anual, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saligny ” al judetului Vrancea intervin pentru stingerea unui numar mare de incendii provocate de utilizarea focului deschis in spatii deschise, fara respectarea normelor de aparare impotriva incendiilor, in scopul…

- Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta dupa amiaza la Pensiunea Leonardo situata la kilometrul 26, de pe DN 2D, pe raza comunei Bolotești. Din primele informații oferite de pompierii vranceni, se pare ca focul s-ar manifesta in zona in care se fac gratare, și nu la toata locația. Vom reveni cu amanunte.…

- Luni, 29 martie, in jurul orei 08:45, un apel la numarul unic de urgența 112, anunța izbucnirea unui incendiu la o anexa a Școlii Gimnaziale din satul Roșioara, comuna Mera. Spre locul indicat s-au deplasat, in cel mai scurt timp, 4 echipaje de la Detașamentul de Pompieri Focșani, cu 2 autospeciale…

- O familie din comuna Homocea, a ramas fara acoperiș deasupra capului in urma unui incendiu. Evenimentul s-a intamplat in dupa-amiaza zilei de vineri, 26 februarie a.c., apelul la 112, care a alertat pompierii militari fiind primit in jurul orei 17:00. La fata locului s-au deplasat 3 echipaje din cadrul…

- O familie din Golești a fost la un pas de tragedie dupa ce o oala cu apa a fost lasata nesupravegheata pe aragazul aflat in funcțiune. Apa s-a evaporat, iar efectul termic a facut ca mobilierul de deasupra aragazului sa ia foc. Conștiente de pericol, cele 3 persoane aflate in imobil s-au autoevacuat…

- BULETIN INFORMATIV Pompierii militari au intervenit in aceasta dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu, izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric, la o locuința din orașul Panciu. Evenimentul a fost anunțat prin apel la numarul unic de urgența 112, in jurul orei 16:50. Pentru gestionarea situației…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența Cornu Luncii și Baia, au intervenit cu 6 autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit in satul Sasca Noua, comuna Cornu Luncii, a anunțat purtatorul…