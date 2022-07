Stiri pe aceeasi tema

- Noua lege care elimina camera disciplinara pentru judecatori a Curtii Supreme a Poloniei este insuficienta pentru eliminarea sanctiunilor financiare impuse Varsoviei de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), a declarat marti un purtator de cuvant al Comisiei Europene. Pana acum, Polonia a fost…

- Belarus va considera Polonia primul sau obiectiv militar in cazul in care va fi atacat, iar Minskul va raspunde cu lovituri asupra infrastructurii de razboi si a posturilor de comanda ale Varsoviei, a declarat miercuri adjunctul sefului de Stat Major al fortelor armate belaruse, Ruslan Kosighin, citat…

- Atacantul belgian Romelu Lukaku nu va evolua in meciul pe care nationala tarii sale in va disputa in compania selectionatei Poloniei, miercuri la Bruxelles, in cadrul etapei a doua a Ligii Natiunilor la fotbal, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Uniunea Europeana ar trebui sa se dizolve și sa creeze o noua alianța cu Franța și Germania in centru, fara Polonia și Ungaria, a declarat fostul președinte al Poloniei, Lech Walesa, intr-un interviu publicat sambata de portalul Interia. „UE, in loc sa faca compromisuri cu Polonia, ar trebui sa se dezintegreze…

- Desfiintarea acestui sistem disciplimnar este una dintre conditiile impuse de catre Comisia Euroepana (CE) Varsoviei, in vederea efectuarii unor plati in valoarea de 35 de miliarde de euro in cadrul planului european de relansare economica postcovid.

- Președintele polonez, Andrzej Duda, a acuzat guvernul german, marți, ca nu s-a ținut de cuvant și nu a livrat Poloniei tancuri noi drept compensație pentru tancurile din perioada sovietica pe care guvernul de la Varșovia le-a trimis Ucrainei, scrie Politico.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si omologul sau polonez Andrzej Duda au promovat cooperarea sporita dintre tari in timpul unei intalniri la Kiev duminica, Duda oferind sprijinul Varsoviei vecinului sau aflat in stare de conflict. ”Granita dintre Polonia si Ucraina ar trebui sa uneasca, nu…

- Polonia nu are niciun motiv "coerent" pentru a invoca forța majora și sa nu mai plateasca, astfel, pentru vaccinurile anti-COVID produse de Pfizer, in cadrul contractului existent, a declarat luni pentru Reuters un oficial al Comisiei Europene, potrivit Reuters.In luna aprilie, ministrul polonez al…